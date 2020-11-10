Эдинсон Кавани отправился в горы после дебютного гола за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отправился в горы после дебютного гола за английский клуб. Уругваец отличился в матче 8-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Эдинсона Кавани.
33-летний уругваец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента в последний день трансферного окна. Предыдущим клубом Кавани был «ПСЖ», в котором он отыграл 7 лет, став 6 раз чемпионом Франции.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 10 очков после 7 туров. В следующем туре команда сыграет с «Вест Бромвичем».
- 10 ноября 2020
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
07:55
-
07:35
-
07:12
-
06:55
-
06:37
-
05:58
-
05:38
-
04:58
-
04:37
-
04:24
-
02:55
-
02:05
-
00:34
-
00:27
-
00:15
-
00:11
-
00:00
- 9 ноября 2020
-
23:54
-
23:35
-
23:15
-
23:14
-
23:05
-
23:03
-
22:53
-
22:38
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
21:52
-
21:42