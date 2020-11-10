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Эдинсон Кавани отправился в горы после дебютного гола за «Манчестер Юнайтед»

Эдинсон Кавани отправился в горы после дебютного гола за «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отправился в горы после дебютного гола за английский клуб. Уругваец отличился в матче 8-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Эдинсона Кавани.

33-летний уругваец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента в последний день трансферного окна. Предыдущим клубом Кавани был «ПСЖ», в котором он отыграл 7 лет, став 6 раз чемпионом Франции.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 10 очков после 7 туров. В следующем туре команда сыграет с «Вест Бромвичем».

Первый гол Кавани в АПЛ — в видеообзоре матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»
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