Эдинсон Кавани отправился в горы после дебютного гола за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отправился в горы после дебютного гола за английский клуб. Уругваец отличился в матче 8-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Эдинсона Кавани.

33-летний уругваец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента в последний день трансферного окна. Предыдущим клубом Кавани был «ПСЖ», в котором он отыграл 7 лет, став 6 раз чемпионом Франции.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 10 очков после 7 туров. В следующем туре команда сыграет с «Вест Бромвичем».