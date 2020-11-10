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В «Тамбове» допускают, что команда переедет в другой город

В «Тамбове» допускают, что команда переедет в другой город
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков допустил, что команда может сменить прописку и базироваться в другом городе.

«Честно говоря, не особо хотелось бы обсуждать эту тему. Всё это делалось не для того, чтобы потом куда-то переехать. Это делалось для того, чтобы тамбовские болельщики увидели Премьер-Лигу. Сейчас все мысли только об этом, чтобы команда осталась в Тамбове.

Да, если в январе-феврале 2021 года мы будем понимать, что по стадиону нет никаких подвижек и по финансированию ничего не будет понятно, если не будет никаких вариантов, кроме как сменить прописку, чтобы сохранить команду, то это будет тема для разговора. Но сейчас об этом неохота говорить. Есть куча проблем с финансированием, по спортивной части нам нужно за эти пять туров набрать максимальное количество очков, чтобы вздохнуть спокойно. Все сосредоточены на этом, — сказал Худяков в эфире телеканала «Россия 24».

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