«Мечта идиота». Прикованный к кровати экс-вратарь ЦСКА Мандрыкин рассказал о своей жизни

Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин, уже на протяжении 10 лет прикованный к кровати, рассказал о своей нынешней жизни.
«Дни проходят одинаково: проснулся, поел, посмотрел телек. Дневной сон. Вечером – какой-нибудь фильм или спортивная трансляция. Круглые сутки бездельничаешь – мечта идиота. Авария? Ни разу не снилась.
Состояние – без изменений. Иногда возникают сложности с дыханием при перемещении по квартире – последствия травмы. А так нормально. Одно время навещал физиотерапевт, делал массаж, разминал мышцы. Сейчас реже. Смысла нет – ничего уже не изменится. Правой рукой могу лицо протереть, почесать. Левая хуже двигается. Пальцы не работают. Мелкая моторика в таких случаях если восстанавливается, то только в первые год-два. А у меня 10 лет прошло. Переключить программу или набрать телефонный номер домашних прошу. Мама, сестра, племянник – все помогают», — сказал Мандрыкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября 2010 года на своей машине, уходя на скорости около 200 км/ч от преследования ГИБДД, Мандрыкин врезался в дерево. Он получил серьёзные травмы, перенёс операцию на позвоночнике и длительное время находился в реанимации. Помимо голкипера в машине находилось два игрока «Динамо» Брянск и две девушки. С тех пор Мандрыкин лишён возможности передвигаться самостоятельно.
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