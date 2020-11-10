В «Барселоне» нашли возможную замену травмированному Ансу Фати

В «Барселоне» нашли замену травмированному 18-летнему нападающему Ансу Фати, который выбыл на срок от трёх до пяти месяцев из-за разрыва мениска.
Как сообщает Mundo Deportivo, молодого испанца может заменить 19-летний форвард второй команды Конрад де ла Фуэнте. Американец присоединился к академии каталонцев в 2013 году, за «Барселону B» играет с 2018 года. Де ла Фуэнте выступал за сборные США до 16 и до 18 лет, сейчас вызывается в сборную до 20 лет.
Американский вингер регулярно тренируется с основным составом. Как сообщает источник, главный тренер «Барсы» Рональд Куман в восторге от футболиста, поэтому отсутствие Фати может предоставить ему больше возможностей.
9 ноября стало известно, что Ансу успешно перенёс операцию на колене. Хирурги оперировали его в течение 1,5 часа. Футболист получил разрыв внутреннего мениска в левом колене в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2).
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