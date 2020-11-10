Мандрыкин: могли с Газзаевым поговорить на повышенных тонах. Я не девочка, чтобы обижаться

Экс-вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин, уже на протяжении 10 лет лишённый способности двигаться, рассказал об отношении к бывшему главному тренеру «армейцев» Валерию Газзаеву и президенту клуба Евгению Гинеру.



«Газзаев – особенный тренер в моей жизни. Самые яркие футбольные воспоминания с ним связаны – как заиграл во Владикавказе, добывал титулы в Москве, дебютировал в сборной. В пылу эмоций могли с ним поговорить на повышенных тонах, поспорить, но на отношениях это не отражалось. Это рабочий процесс, а я не девочка, чтобы обижаться.



С Евгением Ленноровичем не раз беседовали – и перед переходом в ЦСКА, и потом по каким-то рабочим моментам. Футбол обсуждали. Больше всего в молодом Гинере подкупала одна черта: что говорил – делал, что обещал – выполнял. Он не просто строил планы о будущем клуба – последовательно воплощал их в жизнь. Его человеческие и деловые качества вызывали и вызывают у меня искреннее уважение. Жаль, давно не общались. Но с клубом – через Романа Бабаева, Диму Егорова – я на связи. Болею за них», — сказал Мандрыкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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