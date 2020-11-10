Вениамин Мандрыкин: рад, что не уехал играть во Францию. В футболе я себя реализовал

Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин, уже на протяжении 10 лет лишённый способности двигаться, выразил уверенность, что реализовал себя в футболе, а также поделился воспоминаниями о лучшем сезоне в своей карьере.
«20 лет назад была возможность уехать во Францию. Не сложилось, и очень этому рад. В «Бордо» всё равно звали не первым номером, а в «Алании» я заиграл так, что получил приглашение от ЦСКА, главного клуба в жизни. Столько титулов, регалий выиграл – какие могут быть сожаления?! Считаю, что в футболе я себя, несмотря ни на что, реализовал.
2003-й – лучший год в карьере. Большинство матчей сезона провёл. Первый раз чемпионом России стал, за сборную сыграл. Сын родился», — сказал Мандрыкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 10 ноября 2020
-
10:42
-
10:31
-
10:16
-
10:11
-
10:04
-
10:00
-
09:50
-
09:39
-
09:30
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
07:55
-
07:35
-
07:12
-
06:55
-
06:37
-
05:58
-
05:38
-
04:58
-
04:37
-
04:24
-
02:55
-
02:05
-
00:34
-
00:27
-
00:15
-
00:11
-
00:00
- 9 ноября 2020
-
23:54
-
23:35
-
23:15
-
23:14
-
23:05
-
23:03