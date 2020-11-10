Вениамин Мандрыкин: рад, что не уехал играть во Францию. В футболе я себя реализовал

Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин, уже на протяжении 10 лет лишённый способности двигаться, выразил уверенность, что реализовал себя в футболе, а также поделился воспоминаниями о лучшем сезоне в своей карьере.



«20 лет назад была возможность уехать во Францию. Не сложилось, и очень этому рад. В «Бордо» всё равно звали не первым номером, а в «Алании» я заиграл так, что получил приглашение от ЦСКА, главного клуба в жизни. Столько титулов, регалий выиграл – какие могут быть сожаления?! Считаю, что в футболе я себя, несмотря ни на что, реализовал.



2003-й – лучший год в карьере. Большинство матчей сезона провёл. Первый раз чемпионом России стал, за сборную сыграл. Сын родился», — сказал Мандрыкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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