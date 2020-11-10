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Ещё три футболиста «Ромы» заразились коронавирусом вслед за Джеко

Ещё три футболиста «Ромы» заразились коронавирусом вслед за Джеко
Футбол / Италия 0

Сразу несколько футболистов «Ромы» получили положительный результат после того, как прошли тест на коронавирус.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские СМИ, инфекция была выявлена у защитников Федерико Фасио и Давиде Сантона и у полузащитника Лоренцо Пеллегрини. Последний уже заявил, что переносит вирус без ярко выраженных симптомов.

Ранее COVID-19 заразился капитан «Ромы» нападающий Эдин Джеко. Положительные тесты также были у хавбека Амаду Диавара и защитника Риккардо Калафьори, однако они уже приступили к индивидуальным тренировкам.

«Рома», набрав 14 очков в семи турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая «Наполи» по дополнительным показателям, а также отставая от «Сассуоло» (15) и «Милана» (17).

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