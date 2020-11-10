Ещё три футболиста «Ромы» заразились коронавирусом вслед за Джеко

Сразу несколько футболистов «Ромы» получили положительный результат после того, как прошли тест на коронавирус.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские СМИ, инфекция была выявлена у защитников Федерико Фасио и Давиде Сантона и у полузащитника Лоренцо Пеллегрини. Последний уже заявил, что переносит вирус без ярко выраженных симптомов.



Ранее COVID-19 заразился капитан «Ромы» нападающий Эдин Джеко. Положительные тесты также были у хавбека Амаду Диавара и защитника Риккардо Калафьори, однако они уже приступили к индивидуальным тренировкам.



«Рома», набрав 14 очков в семи турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая «Наполи» по дополнительным показателям, а также отставая от «Сассуоло» (15) и «Милана» (17).

Заражённый коронавирусом Эдин Джеко пообщался со своими детьми через стекло. Видео