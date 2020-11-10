Газизов: «Спартак» – такой же профессиональный клуб, как «Уфа». Многому там учусь

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о работе в московском клубе, сравнив его с «Уфой».

«Спартак» – такой же профессиональный клуб, как «Уфа». Просто огромный и со своей большой 100-летней историей. Я многому там учусь и надеюсь, что у меня, как у профессионала, получится что-то большое в российском футболе. А как наградит нас всех футбол за работу, покажет время", – цитирует Газизова «Горобзор» со ссылкой на телеканал БСТ.

52-летний Газизов пришёл в «Спартак» в июле 2020 года. С 2012 года он руководил футбольным клубом «Уфа», где выстроил эффективную систему управления, добиваясь успешных финансовых результатов и сделав уфимский клуб узнаваемым брендом. В 2018 году уфимцы впервые приняли участие в розыгрыше еврокубка.