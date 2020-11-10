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Сёмин — Овчинникову: ты всегда был настоящим вожаком. Будь здоров, дорогой

Сёмин — Овчинникову: ты всегда был настоящим вожаком. Будь здоров, дорогой
Футбол / РПЛ 0

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил с днём рождения экс-подопечного, а ныне тренера ЦСКА Сергея Овчинникова. Сегодня, 10 ноября, ему исполняется 50 лет.

«Сергей! Поздравляю с 50-летием! Ты всегда был настоящим вожаком на футбольном поле. Я провёл с тобой много счастливых дней в своей тренерской карьере! Будь здоров, дорогой. Счастья твоей семье! Верю, что у тебя будет много тренерских побед!!!» — написал Сёмин в своём «инстаграме».

Овчинников выступал за «Локомотив» под руководством Сёмина с 1991 по 1997 год и с 2002 по 2005 год. Между этими периодами экс-голкипер играл в Португалии за «Бенфику», «Алверку» и «Порту». В ходе своей карьеры Сергей также защищал цвета сухумского и московского «Динамо».

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