Гончаренко: многие рассуждают на тему ротации, но к ней нужен правильный подход

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что к ротации состава нужно относиться предельно осторожно.

«Очень многие сейчас рассуждают на тему ротации, но к ней нужен правильный подход. Надо понимать важную вещь: если поменять в составе более четырёх футболистов, это серьёзно нарушит игровую структуру. Максимум двух-трёх изменений по сравнению с предыдущим матчем вполне достаточно, больше не надо. Не стоит забывать, что сейчас есть возможность сделать пять замен. Иными словами, стало больше вариантов изменения состава непосредственно по ходу матча.



Большое значение имеет умение самих футболистов грамотно распределять энергию во время игры. Например, Никола Влашич без проблем с этим справляется, или Константин Кучаев, играя в каждом матче по 60, 70 или 80 минут, отлично выдерживает нагрузку», — цитирует Гончаренко Bobsoccer.