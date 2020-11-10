Мората: я всегда буду из «Атлетико». Считаю, что «матрасники» лучше «Реала» и «Барселоны»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, выступающий за туринцев на правах аренды из «Атлетико», сказал, что считает мадридский клуб своим родным и надеется, что «матрасники» возьмут чемпионство.
«Всегда помнишь команду, в которой ты начинаешь играть в футбол. Я всегда буду из «Атлетико». Я благодарен этому клубу. У меня очень хорошие отношения с Чоло (Диего Симеоне), и я желаю ему всего наилучшего. Не знаю, встретимся ли мы снова и буду ли я когда-нибудь снова носить футболку «Атлетико».
Надеюсь, «матрасники» смогут выиграть чемпионат. Им нужно бороться каждую игру, они играют очень хорошо. Считаю, что они лучше «Реала» и «Барсы», — цитирует Морату Football Espana.
Альваро тренировался в академии «Атлетико» с 2005 по 2007 год. Он вернулся в клуб в 2019 году на правах аренды из «Челси», а затем подписал полноценный контракт с «матрасниками».
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