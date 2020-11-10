«Сочи» подал заявление в ЭСК по спорным судейским эпизодам в матче с «Уфой»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что клуб подал заявление в экспертно-судейскую комиссию РФС по спорным судейским эпизодам матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).



«Мы подали заявление в ЭСК по трём эпизодам. Первый – эпизод с неназначенным пенальти на Мевле. Второй – момент с Антоном Заболотным на 69-й минуте. Третий момент с Миладиновичем и жёлтой карточкой.



Момент на 69-й минуте нёс в себе понимание, что должен быть пенальти. А дальше развитие игры могло быть совсем другим. Все говорят об этом, разборы эпизода тоже были», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Счёт в матче был открыт во втором тайме. На 53-й минуте грубую ошибку допустил защитник гостей Алексей Никитин — он замешкался и потерял мяч возле собственной штрафной, Сергей Терехов сыграл на перехвате, под углом выскочил один на один и пробил мимо Александра Беленова.



На 83-й минуте Вячеслав Кротов упал в штрафной после контакта с Иваном Миладиновичем. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота «Сочи». Комнен Андрич аккуратно пробил в нижний угол ворот, Джанаев не угадал и завалился в противоположную сторону.