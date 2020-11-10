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Хавбек «Рубина» Абильгор впервые вызван в сборную Дании

Хавбек «Рубина» Абильгор впервые вызван в сборную Дании
Футбол / Лига наций УЕФА 0

24-летний полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор впервые вызван в сборную Дании, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Уже завтра, 11 ноября, датчане проведут товарищеский матч со Швецией, а затем проведут две встречи в Лиге наций, с Исландией (15 ноября) и Бельгией (18 ноября).

Абильгор является воспитанником «Ольборга». Датский полузащитник провёл в составе «Ольборга» 91 матч, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. В феврале 2020 года Абильгор перешёл в «Рубин» на правах аренды, а в июне подписал полноценный контракт.

«Рубин» набрал 21 очко в 14 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В сезоне-2020/2021 Абильгор провёл 13 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

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