Хавбек «Рубина» Абильгор впервые вызван в сборную Дании
24-летний полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор впервые вызван в сборную Дании, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Уже завтра, 11 ноября, датчане проведут товарищеский матч со Швецией, а затем проведут две встречи в Лиге наций, с Исландией (15 ноября) и Бельгией (18 ноября).
Абильгор является воспитанником «Ольборга». Датский полузащитник провёл в составе «Ольборга» 91 матч, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. В феврале 2020 года Абильгор перешёл в «Рубин» на правах аренды, а в июне подписал полноценный контракт.
«Рубин» набрал 21 очко в 14 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В сезоне-2020/2021 Абильгор провёл 13 матчей, в которых не отличился результативными действиями.
Три клуба Серии А проявляют интерес к Кварацхелии
Рекомендуем вам
- 10 ноября 2020
-
15:11
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:24
-
14:20
-
13:47
-
13:42
-
13:36
-
13:04
-
12:57
-
12:50
-
12:45
-
12:24
-
12:14
-
11:50
-
11:49
-
11:26
-
11:22
-
11:14
-
11:00
-
10:42
-
10:31
-
10:16
-
10:11
-
10:04
-
10:00
-
09:50
-
09:39
-
09:30
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
07:55
-
07:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам