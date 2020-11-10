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Ларссон — о покупке протеза для мальчика из Якутска: для меня это само собой разумеющееся

Ларссон — о покупке протеза для мальчика из Якутска: для меня это само собой разумеющееся
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, который пожертвовал средства на приобретение протеза предплечья для мальчика Димы Березовского из Якутска, рассказал, почему он принял такое решение.

«У «Спартака» есть фонд, через который клуб помогает детям, нуждающимся в различных вещах, операциях и социальной помощи. Они спросили меня, будет ли мне интересно помочь парню. Для меня это само собой разумеющееся. Я помог ему, оплатив его операцию.

Стоимость операции € 5000. Невозможно помочь всем в мире, но я как футболист нахожусь в ситуации, когда у меня есть работа мечты и мне много платят. Считаю, что такая помощь очень важна, далеко не все имеют такие возможности. Это делает меня счастливым, и я знаю, что это делает счастливыми его самого и его семью", — цитирует Ларссона Fotbollskanalen.

Джордан Ларссон оплатил покупку протеза для мальчика из Якутска
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