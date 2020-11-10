Защитник «Краснодара» Мартынович попросил не вызывать его в сборную Беларуси

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович не поможет сборной Беларуси в ближайших матчах. О причинах отсутствия его и других футболистов в списке национальной команды рассказал журналист.
«Вне обоймы остались три системообразующих игрока. Мартынович взял самоотвод, поскольку в 33 года получил колоссальную нагрузку. Его «Краснодар» вышел в группу Лиги чемпионов, и теперь ветеран проводит по два матча в неделю. Защитник попросил не привлекать его в сборную.
Аналогично поступил и Станислав Драгун, решивший сосредоточиться на клубных делах в концовке сезона. Также вне обоймы и Павел Нехайчик, который уведомил тренера в личной беседе о том, что завершил выступление в сборной. Ковалёв и Громыко заболели коронавирусом», – цитирует журналист by.tribuna.com со ссылкой на эфир «Беларусь 5».
В предстоящую паузу сборной Беларуси предстоит провести товарищеский матч с Румынией (11 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Литвой (15 ноября) и Албанией (18 ноября).
- 10 ноября 2020
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