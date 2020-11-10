Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Краснодара» Мартынович попросил не вызывать его в сборную Беларуси

Защитник «Краснодара» Мартынович попросил не вызывать его в сборную Беларуси
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович не поможет сборной Беларуси в ближайших матчах. О причинах отсутствия его и других футболистов в списке национальной команды рассказал журналист.

«Вне обоймы остались три системообразующих игрока. Мартынович взял самоотвод, поскольку в 33 года получил колоссальную нагрузку. Его «Краснодар» вышел в группу Лиги чемпионов, и теперь ветеран проводит по два матча в неделю. Защитник попросил не привлекать его в сборную.

Аналогично поступил и Станислав Драгун, решивший сосредоточиться на клубных делах в концовке сезона. Также вне обоймы и Павел Нехайчик, который уведомил тренера в личной беседе о том, что завершил выступление в сборной. Ковалёв и Громыко заболели коронавирусом», – цитирует журналист by.tribuna.com со ссылкой на эфир «Беларусь 5».

В предстоящую паузу сборной Беларуси предстоит провести товарищеский матч с Румынией (11 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Литвой (15 ноября) и Албанией (18 ноября).

Сулейманов, Уткин, Магкеев и Умяров пропустят матчи молодёжной сборной России из-за травм
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020