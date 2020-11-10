Опубликована схема раздевалки «Барселоны» с расположением шкафчиков футболистов

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман воспользовался сменой поколений в команде и переоборудовал раздевалку на стадионе «Камп Ноу», сообщает AS. Отмечается, что специалист стремится создать профессиональную атмосферу и поспособствовать положительному настрою.

Фото: AS

Шкафчик Сержиньо Деста располагается рядом с Френки де Йонгом, учитывая связь с «Аяксом». Миралем Пьянич — рядом с Серхио Бускетсом. Ансу Фати — рядом с Рональдом Араухо, с другой стороны от него находится Жерар Пике. Рики Пуч — между Франциско Тринкао и Мартином Брайтвайтом, а Нето — с Матеусом Фернандесом.



Клеман Лангле — с Френки Де Йонгом и Карлесом Аленья, Усман Дембеле находится рядом с Самуэлем Юмтити, а Антуан Гризманн располагается между Жорди Альбой и Марком-Андре тер Штегеном, в двух местах от Лионеля Месси и Серхи Роберто. Филиппе Коутиньо с Серхио Бускетсом. Капитан Месси находится в центре раздевалки. Его окружают тер Штеген и Тринкао.