«Спартак» сыграет с «Динамо». Итоги жеребьёвки 1/8 финала Кубка России

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России. С этой стадии свой путь в турнире начнут команды Премьер-Лиги, выступающие в Лиге чемпионов и Лиге Европы, – «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА.
Итоги жеребьёвки:
«Локомотив» — «Тамбов»
«Краснодар» — «Сочи»
«Динамо» — «Спартак»
«Зенит» — «Арсенал»
ЦСКА — «СКА-Хабаровск»
«Ростов» — «Ахмат»
«Уфа» — «Урал»
«Химки» — «Крылья Советов»
Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 20 и 21 февраля 2021 года. Финальная встреча состоится 12 мая.
Напомним, в нынешнем сезоне розыгрыш Кубка России проходит в новом формате. По итогам группового этапа в плей-офф вышли 10 команд, к которым присоединились участники еврокубков. При этом не все представители Премьер-Лиги пробились в 1/8 финала. Так, «Рубин» и «Ротор» не сумели занять первое место в своих группах.
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