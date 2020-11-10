«Спартак» сыграет с «Динамо». Итоги жеребьёвки 1/8 финала Кубка России

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России. С этой стадии свой путь в турнире начнут команды Премьер-Лиги, выступающие в Лиге чемпионов и Лиге Европы, – «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА.



Итоги жеребьёвки:



«Локомотив» — «Тамбов»

«Краснодар» — «Сочи»

«Динамо» — «Спартак»

«Зенит» — «Арсенал»

ЦСКА — «СКА-Хабаровск»

«Ростов» — «Ахмат»

«Уфа» — «Урал»

«Химки» — «Крылья Советов»



Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 20 и 21 февраля 2021 года. Финальная встреча состоится 12 мая.



Напомним, в нынешнем сезоне розыгрыш Кубка России проходит в новом формате. По итогам группового этапа в плей-офф вышли 10 команд, к которым присоединились участники еврокубков. При этом не все представители Премьер-Лиги пробились в 1/8 финала. Так, «Рубин» и «Ротор» не сумели занять первое место в своих группах.