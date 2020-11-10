Защитник «Вулверхэмптона» допустил, что будет играть за Россию или Украину

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман допустил, что в будущем будет выступать за сборную России или Украины в связи со своими корнями. Он заявил, что «оставляет двери открытыми» для этих вариантов.
«Раньше я иногда бывал в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут мои родственники по маминой линии. Папина сторона целиком эмигрировала в Нью-Йорк, так что мой русский язык недостаточно хорош. Хотя я всё равно умею на нём говорить», — приводит слова Килмана BBC.
Килман является уроженцем Англии, а в «Вулверхэмптон» перешёл летом 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1,5 млн. Контракт Макса с «волками» рассчитан до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в 5 матчах английской Премьер-лиги (все – в основе), отдал 1 результативную передачу и получил 1 жёлтую карточку.
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