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Защитник «Вулверхэмптона» допустил, что будет играть за Россию или Украину

Защитник «Вулверхэмптона» допустил, что будет играть за Россию или Украину
Футбол / Сборная России 0

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман допустил, что в будущем будет выступать за сборную России или Украины в связи со своими корнями. Он заявил, что «оставляет двери открытыми» для этих вариантов.

«Раньше я иногда бывал в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут мои родственники по маминой линии. Папина сторона целиком эмигрировала в Нью-Йорк, так что мой русский язык недостаточно хорош. Хотя я всё равно умею на нём говорить», — приводит слова Килмана BBC.

Килман является уроженцем Англии, а в «Вулверхэмптон» перешёл летом 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1,5 млн. Контракт Макса с «волками» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в 5 матчах английской Премьер-лиги (все – в основе), отдал 1 результативную передачу и получил 1 жёлтую карточку.

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