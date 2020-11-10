Стало известно, когда Ильзат Ахметов сможет сыграть за ЦСКА после проблем с почками
Стало известно, когда полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который пропустил три встречи из-за проблем с почками, сможет вернуться на поле.
Как сообщает Sport24, хавбек приступил к тренировкам в общей группе и сможет принять участие в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», который состоится 22 ноября. Из-за почечной колики Ахметов не сыграл в двух матчах чемпионата России (с «Ротором» (1:0) на выезде и «Ростовом» (2:0) дома), а также во встрече Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3) на выезде.
ЦСКА набрал 31 очко и является единоличным лидером в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В группе Лиги Европы подопечные Виктора Гончаренко набрали два очка в трёх турах и располагаются на последнем, четвёртом месте.
Ильзат Ахметов пропустил встречу с «Ротором» из-за почечной колики
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