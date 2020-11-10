Акинфеев — Овчинникову: Иваныч, легенда! Рад идти с тобой по жизни
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в своём «инстаграме» поздравил тренера команды Сергея Овчинникова с днём рождения. Сегодня, 10 ноября, специалисту исполянется 50 лет.
«С днём рождения, Иваныч! Легенда! Рад идти с тобой по жизни, надеюсь, у нас впереди ещё много общих побед и успехов», — написал Акинфеев.
Овчинников, как и Акинфеев, игравший на позиции вратаря, наиболее известен по выступлению за «Локомотив» с 1991 по 1997 год и с 2002 по 2005 год. Между этими периодами Сергей играл в Португалии за «Бенфику», «Алверку» и «Порту». В ходе своей карьеры экс-голкипер также защищал цвета сухумского и московского «Динамо». В сборную России вызывался с 2003 по 2005 год. В тренерский штаб Овчинников ЦСКА вошёл в 2014 году.
Сёмин — Овчинникову: ты всегда был настоящим вожаком. Будь здоров, дорогой
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