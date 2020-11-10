Мария Орзул отреагировала на скандальное видео Артёма Дзюбы

Телеведущая Мария Орзул прокомментировала скандал, связанный со скандальным видеороликом нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

«Видимо, мои эфиры настолько классные, что мужчины так реагируют на них. Это со мной никак не связано. Это не ко мне вопросы. Я к этой ситуации никакого отношения не имею, я вообще не в курсе. Я не знаю, как всё это делается, кто это сливает. Это вопросы не ко мне, а к Артёму, наверное», — цитирует Орзул «РЕН ТВ».

В 2015 году скандальную известность получила другая видеозапись, на которой снято свидание Дзюбы и Орзул. Напомним, Дзюба не был вызван в сборную России на ближайшие матчи из-за этого инцидента. Наставник команды Станислав Черчесов решил избавить капитана от лишнего давления.