Директор «ПСЖ» допустил, что клуб может приобрести Криштиану Роналду

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо допустил, что клуб может приобрести нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Сегодня в футболе можно допустить всё что угодно. Может, завтра Криштиану Роналду проснётся с мыслью, что ему хочется поиграть где-то ещё. Кто сможет его приобрести? Претендентов не так много, и „ПСЖ“ входит в их ряд. Всё дело в возможности и конкретном случае», — сказал Леонардо в интервью пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен продать нападающего, так как зарплата 35-летнего португальца сильно бьёт по бюджету клуба в период кризиса. В нынешнем сезоне итальянской Серии А Роналду провёл четыре матча, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Контракт нападающего с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость португальца в € 60 млн.