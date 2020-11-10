Директор «ПСЖ» допустил, что клуб может приобрести Криштиану Роналду

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо допустил, что клуб может приобрести нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Сегодня в футболе можно допустить всё что угодно. Может, завтра Криштиану Роналду проснётся с мыслью, что ему хочется поиграть где-то ещё. Кто сможет его приобрести? Претендентов не так много, и „ПСЖ“ входит в их ряд. Всё дело в возможности и конкретном случае», — сказал Леонардо в интервью пресс-службе клуба.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен продать нападающего, так как зарплата 35-летнего португальца сильно бьёт по бюджету клуба в период кризиса. В нынешнем сезоне итальянской Серии А Роналду провёл четыре матча, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Контракт нападающего с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость португальца в € 60 млн.
- 10 ноября 2020
-
17:57
-
17:54
-
17:40
-
17:32
-
17:25
-
17:24
-
17:18
-
17:16
-
17:04
-
16:53
-
16:44
-
16:31
-
16:24
-
16:24
-
16:02
-
15:58
-
15:35
-
15:21
-
15:11
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:24
-
14:20
-
13:47
-
13:42
-
13:36
-
13:04
-
12:57
-
12:50
-
12:45
-
12:24
-
12:14
-
11:50
-
11:49