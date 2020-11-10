Дешам: Гризманн немного шокирован, но я не поставлю под сомнение его способности

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признал, что форвард «Барселоны» Антуан Гризманн находится в сложной ситуации. Гризманн, перебравшись в «Барселону» из «Атлетико», до сих пор не смог полностью адаптироваться в новом клубе.
«Антуан немного шокирован, ему надо меняться. Но я никогда не поставлю под сомнение его способности.
В общем-то, все игроки, проходящие через сложные ситуации в своих клубах, немного шокированы. Это вполне нормально», — цитирует Дешама Telefoot.
Ранее бывший советник и агент Гризманна Эрик Олатс заявил, что капитан «Барселоны» Лионель Месси сделал всё, чтобы адаптация француза в новом клубе была максимально сложной. По словам Олатса, Месси не разговаривал на тренировках с Гризманном.
В текущем сезоне Гризманн провёл семь матчей в Примере, забил два мяча и отдал результативную передачу.
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