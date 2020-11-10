Безуглов: проводим тесты на коронавирус в сборной практически ежедневно. Пока всё хорошо

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал об усилении мер предосторожности на ноябрьском сборе национальной команды из-за пандемии коронавируса.



«Корректировки в работе медицинского штаба сборной есть. Они связаны с тем, что осень — это традиционно пик уровня заражения вирусными инфекциями. А учитывая ситуацию с коронавирусом, мы вдвойне насторожены. Могут проявляться симптомы, не связанные с коронавирусом, и тем не менее осторожность присутствует. На этом сборе и без того жёсткие меры мы ужесточили: минимизировали выезды за территорию базы, контакты, создали своего рода пузырь.



Тестирования на коронавирус и раньше проводились регулярно. Сейчас они проходят практически ежедневно. Сегодня было тестирование, вчера было. Пока всё хорошо, никаких проблем нет. Мы будем сохранять концентрацию до конца сборов, так как нам предстоит три выезда. Думаю, с помощью дисциплины мы сможем решить любые проблемы», — сказал Безуглов в интервью пресс-службе сборной России.