Лука Йович заплатит штраф, чтобы избежать тюремного заключения в Сербии
Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может избежать тюремного заключения в Сербии, сообщает журналист Cadena Cope Мельчор Руис на своей странице в «Твиттере».
Напомним, 19 марта текущего года Йович нарушил карантин, введённый из-за пандемии коронавируса. Форвард вернулся из Испании в Сербию и должен был провести на обязательном карантине 28 дней, однако был замечен на улицах Белграда. Сам игрок утверждал, что не знал о запрете и отправился в магазин. Ранее стали известно, что прокуратура Белграда просит суд приговорить игрока к шести месяцам заключения за нарушение карантина.
По информации источника, Йович достиг соглашения с сербской прокуратурой и выплатит штраф в размере € 30 тыс., чтобы избежать тюремного заключения.
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