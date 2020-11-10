Безуглов рассказал, когда Фернандес, Головин и Баринов вернутся к тренировкам

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии некоторых футболистов и сроках их возвращения к тренировкам.
«Шунин регулярно проходит тестирование в „Динамо“. Один из тестов был сомнительным, Антон тут же был изолирован. Была перепроверка теста, он оказался отрицательным. Никаких проблем со здоровьем у него сейчас нет. Думаю, что в ближайшее время он приступит к тренировкам с командой. У Смольникова, к сожалению, небольшое повреждение мышц задней поверхности бедра, но я уверен, что медицинский штаб «Краснодара» после окончания сбора подготовит Игоря к работе в общей группе. У Марио Фернандеса похожая ситуация. На наш взгляд, повреждение тоже небольшое. Надеемся, что после сбора Марио также приступит к работе в команде.
Баринов показывает пример профессионализма и самоотверженности. Регулярно всё выполняет, пашет в хорошем режиме. Ожидаем, что уже в декабре будет работать на поле. Пока всё идёт очень хорошо. Что касается Головина, уже имеется положительная и устойчивая динамика. Мы с ним всё время на связи. Планируется, что после 20 ноября он приступит к тренировкам с командой. Ожидаем, что до конца ноября Саша выйдет на поле», — сказал Безуглов в интервью пресс-службе сборной России.
- 10 ноября 2020
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