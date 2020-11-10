Гончаренко: команды Юрана боевитые и играют с куражом. ЦСКА будет нелегко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка России. Напомним, на этой стадии турнира московская команда сыграет со «СКА-Хабаровск».
«Мы не должны забывать, что «СКА-Хабаровск» обыграл «Рубин» на групповой стадии Кубка России. Команды у Сергея Юрана все боевитые, физически подготовлены, агрессивны, у них хорошее движение. Это было видно и в полуфинальном матче прошлого розыгрыша, когда «Химки» обыграли «Урал». Его команды играют с куражом. Так что нельзя думать, что будет легко. Тем более футбол выровнялся, все умеют играть. Плюс это кубковая встреча, здесь всё возможно. Поэтому мы ни в коем случае не будем считать, что уже вышли в следующую стадию — знаем, что со «СКА-Хабаровск» будет нелегко», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
- 10 ноября 2020
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