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Дмитрий Живоглядов рассказал об эмоциях от вызова в сборную России

Дмитрий Живоглядов рассказал об эмоциях от вызова в сборную России
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился эмоциями от вызова в сборную России.

«Обрадовался, первое было впечатление. Все эмоции остались после игры, узнал о вызове в день матча с «Динамо». Первый вызов в сборную — большая радость и большая честь. Главный тренер сборной сказал, что следит за всеми. Поэтому были мысли, что могут вызвать.

Что знал о сборной? Только положительное, что здесь хорошая атмосфера и коллектив. Здесь внимание сразу бросается в глаза. Поражение в матче с «Динамо» не повлияло на настроение. После окончания матча все мысли были только о сборной.

Основные позиции — справа и слева в защите, готов сыграть», — сказал Живоглядов пресс-службе РФС.

В ноябре сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Молдавии, а также сыграет в Лиге наций с Сербией и Турцией.

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