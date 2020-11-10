Даниил Лесовой: в сборной России — только второй день, пока больше кучкуемся с молодыми

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился впечатлениями от пребывания в сборной России.

«Сначала не поверил, что вызвали в сборную, и подумал, что поздравляют с вызовом в молодёжную сборною. Потом удивился и обрадовался. Почему получил вызов? Один фактор не мог бы выделить: тренеры много помогали, я много работал над собой и с божьей помощью тоже. Всё понемногу.



В сборной только второй день, поэтому, думаю, это нормально, что мы пока больше кучкуемся с молодыми. Три-четыре дня — и с остальными тоже разобщаемся. Все взрослые общаются с молодыми, не чувствую никакого барьера. И с тренерским штабом тоже есть диалог, поэтому всё хорошо.



Что касается сборных Турции и Сербии, самый высокий уровень у соперников. Много их футболистов играют в ведущих европейских лигах», — сказал Лесовой в интервью пресс-службе сборной России.