Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Даниил Лесовой: в сборной России — только второй день, пока больше кучкуемся с молодыми

Даниил Лесовой: в сборной России — только второй день, пока больше кучкуемся с молодыми
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился впечатлениями от пребывания в сборной России.

«Сначала не поверил, что вызвали в сборную, и подумал, что поздравляют с вызовом в молодёжную сборною. Потом удивился и обрадовался. Почему получил вызов? Один фактор не мог бы выделить: тренеры много помогали, я много работал над собой и с божьей помощью тоже. Всё понемногу.

В сборной только второй день, поэтому, думаю, это нормально, что мы пока больше кучкуемся с молодыми. Три-четыре дня — и с остальными тоже разобщаемся. Все взрослые общаются с молодыми, не чувствую никакого барьера. И с тренерским штабом тоже есть диалог, поэтому всё хорошо.

Что касается сборных Турции и Сербии, самый высокий уровень у соперников. Много их футболистов играют в ведущих европейских лигах», — сказал Лесовой в интервью пресс-службе сборной России.

Дмитрий Живоглядов рассказал об эмоциях от вызова в сборную России
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020