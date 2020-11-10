Луис Энрике: сравниваю сборную Испании с другими, и мне нравится, что я вижу
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике в преддверии товарищеского матча с национальной командой Нидерландов поделился мнением о подопечных.
«Стараемся максимально использовать время, которое у нас есть для взаимодействия с футболистами. Сейчас такой футбол: все команды и игроки проходят не лучший период, всем нужно адаптироваться к сложившимся условиям. Всё должно стабилизироваться со временем.
Сравниваю свою команду с другими, и мне всё ещё нравится, что вижу. Такова реальность. Нас ждёт матч с Нидерландами, и он важен для каждого игрока сборной Испании», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.
Товарищеский матч Нидерланды — Испания состоится завтра, 11 ноября, в Амстердаме. Начало встречи — в 22:45 мск.
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