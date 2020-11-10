«Погба никогда не был достаточно хорош». Каррагер ответил Дешаму на критику «МЮ»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал высказывание главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Ранее он заявил, что у полузащитника Поля Погба есть причины для недовольства положением в «Манчестер Юнайтед». Каррагер не согласился с Дешамом, раскритиковав французского футболиста.

«В некоторой степени все недовольны его положением в клубе. На это указывает тот факт, что мы до сих пор не знаем его оптимальную позицию на поле. И это при том, что он провёл в клубе уже четыре года. На мой взгляд, он никогда не был достаточно хорош. Ни один тренер в «Манчестер Юнайтед» не смог получить от него максимального вклада.

Стал бы я ставить его в стартовый состав «Манчестер Юнайтед»? Нет.

Клуб за него заплатил огромную сумму. Но мне не кажется, что он настолько хороший игрок. Да, мне в ответ говорят, что он выиграл чемпионат мира. Понимаю. Когда он оказался в АПЛ, я рассчитывал, что его вклад будет сравним с вкладом Фрэнка Лэмпарда в «Челси», Стивена Джеррарда в «Ливерпуль или Яя Туре в «Манчестер Сити». Они приводили свои команды к победам в еврокубках. Но этого не было в «Манчестер Юнайтед», он не вывел команду на новый уровень», — цитирует Каррагера talkSPORT.