Глава Футбольной ассоциации Англии, назвавший темнокожих игроков цветными, покинул пост

Глава Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк ушёл в отставку, сообщается на официальном сайте организации. Кларк использовал в своей речи о расизме в футболе словосочетание «цветные игроки», после чего извинился.
«Как человек, который любит футбол и десятилетиями служит этой игре, я поставил интересы футбола на первое место. 2020 год был трудным, и я рассматривал возможность уйти в отставку, чтобы уступить место новому главе. Теперь завершена смена генерального директора, у нас отличное исполнительное руководство.
Мои неприемлемые слова оказали медвежью услугу футболу и тем, кто его смотрит. Это укрепило мою решимость двигаться дальше. Глубоко опечален тем, что обидел различных людей в футболе», — отметил Кларк.
Обязанности президента организации временно будет исполнять Питер Маккормик.
- 10 ноября 2020
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