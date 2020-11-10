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Глава Футбольной ассоциации Англии, назвавший темнокожих игроков цветными, покинул пост

Глава Футбольной ассоциации Англии, назвавший темнокожих игроков цветными, покинул пост
Футбол / Англия 0

Глава Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк ушёл в отставку, сообщается на официальном сайте организации. Кларк использовал в своей речи о расизме в футболе словосочетание «цветные игроки», после чего извинился.

«Как человек, который любит футбол и десятилетиями служит этой игре, я поставил интересы футбола на первое место. 2020 год был трудным, и я рассматривал возможность уйти в отставку, чтобы уступить место новому главе. Теперь завершена смена генерального директора, у нас отличное исполнительное руководство.

Мои неприемлемые слова оказали медвежью услугу футболу и тем, кто его смотрит. Это укрепило мою решимость двигаться дальше. Глубоко опечален тем, что обидел различных людей в футболе», — отметил Кларк.

Обязанности президента организации временно будет исполнять Питер Маккормик.

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