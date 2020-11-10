В 2021 году выйдет фильм об Ибрагимовиче «Я — Златан»

В 2021 году на экраны выйдет фильм, посвящённый 39-летнему форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу. Картина будет называться «Я — Златан», сообщает Football Italia.

Одним из сценаристов будет Давид Лагеркранц. Он был автором биографии Ибрагимовича. К слову, книга тоже называлась «Я — Златан». В фильме будет рассказываться о юности Ибрагимовича и ранних годах в профессиональном футболе. В автобиографии Ибрагимович подробно рассказал о юности в Швеции и многочисленных комичных историях, в которые попадал.

Юного Златана сыграют два актёра. Один из них будет исполнять роль Ибрагимовича в возрасте 11-13 лет, другой — в возрасте 17–23 лет.

Съёмки новой картины начались в октябре. Предполагается, что показ начнётся осенью 2021 года.