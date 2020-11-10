Анчелотти: Ибрагимович и Роналду бессмертны

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о спортивном долголетии нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Когда Ибрагимович поехал играть в США, я подумал, что это его последнее турне. Но он стал забивать во многих матчах. Теперь Златан вернулся в Италию, и я думал, что это конец, но он снова забивает каждое воскресенье. Он бессмертен, как и Криштиану Роналду. Продолжать играть просто, но они не просто играют, они постоянно забивают, а это сложно. Никогда такого не было, чтобы я посоветовал Криштиану прекратить играть, потому что он лучше остальных. Не нужно быть ученым, чтобы это понять», — приводит слова Анчелотти Sport Mediaset.
В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 9 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Роналду сыграл в 5 встречах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
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