Президент «Лиона»: Депай останется в клубе до конца сезона

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс опроверг информацию, что нападающий Мемфис Депай может покинуть французский клуб в зимнее трансферное окно.



«Думаю, Мемфис может привести „Лион“ к таким результатам, которые мы хотим видеть. Я был первый, кто сказал, что Депай не перейдёт в „Барселону“. Люди за пределами клуба не слушали меня, потому что были уверены в обратном. В нынешнем сезоны мы обязательно должны добиться успеха. „Лион“ плохо стартовал, но у нас есть возможность добиться большего, поэтому Мемфис останется в клубе до конца сезона», — приводит слова Оляса RMC Sport.



Напомним, в летнее трансферное окно Депай мог перейти в «Барселону», однако трансфер сорвался. Причиной срыва сделки стал несостоявшийся переход в «Манчестер Юнайтед» французского полузащитника Усмана Дембеле.

Мемфис Депай рассчитывает получить несколько предложений в зимнее трансферное окно