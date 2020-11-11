Голкипер сборной Бельгии заразился коронавирусом
Голкипер «Блэкберн Роверс» и сборной Бельгии Томас Камински заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба национальной команды на странице в «Твиттере».
Тест Камински на коронавирус дал положительный результат. 28-летний вратарь покинул расположение сборной Бельгии и не поможет команде в ближайших матчах. Напомним, Томас Камински не дебютировал за основную сборную Бельгии.
Сегодня, 11 ноября, сборная Бельгии проведёт товарищеский матч с национальной командой Швейцарии. Начало встречи — в 22:45 мск. В Лиге наций УЕФА бельгийская сборная сыграет с национальными командами Англии (15 ноября) и Дании (18 ноября). Сборная Бельгии набрала 9 очков в 4 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 2 Лиги А.
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