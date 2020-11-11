Николя Пепе: нужно показать Артете, что я не умею исполнять роль суперзапасного

Полузащитник «Арсенала» Николя Пепе заявил, что хотел бы чаще выходить на поле. Футболист дал понять, что неудовлетворён количеством предоставляемого игрового времени.
«Моя цель — чаще играть. Я бы хотел получить больше игрового времени. Счастлив тот футболист, который играет. Я бы хотел играть больше, чтобы снова улыбаться. Артета (главный тренер «Арсенала». — Прим. «Чемпионата») хочет, чтобы я был полностью сосредоточен все 90 минут матча. А затем на тренировке я понимаю, что вновь окажусь на скамейке запасных.
Тренер общается со мной, у него есть помощники. Но любого игрока разочаровывает, когда он оказывается на скамейке запасных.
Роль суперзапасного? Решать тренеру. Но мне нужно показать, что я не умею исполнять эту роль», — цитирует Пепе Canal Plus.
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