Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Николя Пепе: нужно показать Артете, что я не умею исполнять роль суперзапасного

Николя Пепе: нужно показать Артете, что я не умею исполнять роль суперзапасного
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Арсенала» Николя Пепе заявил, что хотел бы чаще выходить на поле. Футболист дал понять, что неудовлетворён количеством предоставляемого игрового времени.

«Моя цель — чаще играть. Я бы хотел получить больше игрового времени. Счастлив тот футболист, который играет. Я бы хотел играть больше, чтобы снова улыбаться. Артета (главный тренер «Арсенала». — Прим. «Чемпионата») хочет, чтобы я был полностью сосредоточен все 90 минут матча. А затем на тренировке я понимаю, что вновь окажусь на скамейке запасных.

Тренер общается со мной, у него есть помощники. Но любого игрока разочаровывает, когда он оказывается на скамейке запасных.

Роль суперзапасного? Решать тренеру. Но мне нужно показать, что я не умею исполнять эту роль», — цитирует Пепе Canal Plus.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020