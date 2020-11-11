«Интер» может провести переговоры по новому контракту Лаутаро Мартинеса перед Рождеством

Миланский «Интер» ведёт кропотливую работу по перезаключению контрактов действующих игроков команды. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «твиттере».

«Клуб очень активен на фронте обновления контрактов действующих игроков — всё готово для переподписания Алессандро Бастони до 2025 года и Данило Д'Амброзио до 2022 года. Перед Рождеством назначена встреча с агентами Лаутаро Мартинеса», — написал Скира.

Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 10 матчах за итальянский клуб во всех турнирах, в которых отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.