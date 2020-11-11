«Шахтёр» подарит Фонсеке систему безопасности после случая с ограблением его дома

Донецкий «Шахтёр» выступил с инициативой установки системы безопасности для дома бывшему главному тренеру «горняков» 47-летнему португальцу Паулу Фонсеке, ныне возглавляющему «Рому», чей дом в Риме (Италия) подвергся ограблению.
«Инцидент сильно встревожил бывших партнеров Паулу по клубу, поэтому «Шахтёр» отправит в Италию в подарок одну из лучших систем безопасности в мире. С этим предложением выступил директор по футболу «оранжево-черных» Дарио Срна. Уже в ближайшее время установщики будут в гостях у Паулу и обеспечат его дом защитой от любых возможных происшествий», — говорится в публикации клуба в «инстаграме».
Напомним, что об ограблении дома Фонсеки стало известно 30 октября. Дома никого не было: Фонсека проводил тренировку «Ромы», а его жена и сын ходили по магазинам. Пропажу трёх часов общей стоимостью € 100 тыс.
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