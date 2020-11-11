Врач «Локомотива»: Фарфан приехал, а у него одна ягодица больше другой в полтора раза!

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о проблемах с лишним весом и повреждениях в расположении сборной Перу экс-форварда «железнодорожников» Джефферсона Фарфана.

«Фарфан пришёл почти с девятью лишних кило. Справлялись за счёт диеты и специальных тренировок. Тут надо понимать: стандартная диета неприменима к футболисту. Некоторые девушки, грубо говоря, переходят на одну воду и радуются, что похудели. Игроки же в таком режиме просто не смогут тренироваться. Им нужно грамотно подобранное индивидуальное питание. Это позволит сжечь лишние калории за счет интенсивных тренировок. Нужно находить баланс и при этом у каждого человека он свой.

С Фарфаном были большие проблемы, когда он возвращался из национальной команды. Мы даже подсчитали! После шести поездок в сборную он в пяти случаях пропускал от недели.

Он получал какое-то незначительное повреждение. Ему там врачи говорят: всё нормально, пройдёт, лети в Россию, а здесь он оказывается уже с приличным отёком. Один раз был забавный случай. Кажется, как раз в том матче, когда его гол помог выйти на ЧМ-2018. Фарфан тогда упал на ягодицу и сильно ударил правую область. Ему сказали, что все пройдёт и можно идти праздновать. Приезжает к нам, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой. Играть он не мог – какое-то время мы его восстанавливали», — рассказал Карлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.