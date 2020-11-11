Врач «Локомотива» рассказал, когда Ротенберг может вернуться к тренировкам в общей группе

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий выразил мнение о восстановлении после разрыва крестообразной связки 34-летнего защитника Бориса Ротенберга, не выходившего на поле с декабря 2018 года.
«Двухлетнее восстановление Бориса Ротенберга? Такое случается. Любая, даже самая простая операция это риск – всегда что-то может случиться с оборудованием или могут занести инфекцию. Международная статистика говорит, что вероятность инфицирования во время операции – 0,04%. В США видел статистику, что около 500 человек в год умирает из-за отказа оборудования. Это речь только про плановые операции.
Во время операции колено Бориса было инфицировано. Увы, такое бывает. Это жестокая статистика.
Сейчас мы планируем его выход в общую группу на декабрь 2020 года. Он долго не мог заниматься, а футболисты быстро теряют объем мышечной массы. Если обездвижить ногу спортсмена, например наложить гипс на месяц, то игрок теряет до 50% мышечной массы. А тут такой большой срок и мало что осталось от мышц. Восемь месяцев пил антибиотики и не мог тренироваться. Были операции по чистке сустава. Важно, что докторам в Барселоне удалось сохранить связку. Иначе ему бы сейчас предстояла еще одна операция. Радует, что сейчас связка выглядит неплохо, приросла, прицепилась. Борис старается, надеемся на лучшее», — сказал Карлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
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