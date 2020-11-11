«Человек врал ради каких-то € 10 тысяч. Противно стало». Врач «Локо» – о суде с Тарасовым

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о восстановлении после травмы крестообразных связок экс-полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Тарасова.

«Тарасову сразу сказали, что у него повреждение один в один, как у Хёведеса – будем лечить консервативно. Это было прям перед отпуском. После такой травмы две недели нужен только холод и покой. Дима вместо покоя начал, что-то искать. Он пошёл к специалисту в Москве, который сделал УЗИ и должен был просто сказать: «у вас вот вот это и это». А он начал рассказывать, что травма серьезная и надо оперировать. Хотя есть и мировая статистика, что при оперативном лечении мышц вероятность рецидива всего на 1-2 процента отличается от безоперационного лечения. И то в сторону нашего варианта! Считайте нет разницы, что так, что так. Я объяснял Диме, что ему нужно. Он сначала согласился, потом послушал специалиста УЗИ, который даже не имеет права советовать лечение. Дима сказал, что хочет полететь в Villa Stuart на консервативную реабилитацию. Звонит оттуда и говорит: «Мне и здесь сказали, что надо оперировать».

Тогда я ответил ему, что я против. Дима продолжил говорить, что у него вот-вот закончится контракт и решение принимать ему. Мы несколько дней разговаривали по телефону. Причём по 40-50 минут. Я объяснял, что есть статистика. Более того, сказал ему, что договорюсь с Василием Санычем (Кикнадзе – Прим. «Чемпионата»): «Ты полетишь с нами на сборы в Австрию. Гарантирую, что ты сможешь приезжать на базу каждый день и проходить реабилитацию, пока не вернешься в общую группу. Даже учитывая завершившийся контракт. Бесплатно, просто за счет хорошего отношения. Мы медштабом даже проговорили, все были готовы специально оставаться после работы.

Согласился ли Тарасов? Нет. «Я взрослый мужик и принимаю решение, что буду оперироваться. Беру ответственность на себя. Мне от клуба ничего не надо, сам все оплачу». Я еще раз сказал, что категорически против, но он: «Это моя жизнь, я так решил». Я ему в переписке написал: «Хорошо». В том плане, что раз так решил, то что поделать – раз ты несешь всю ответственность и расходы, то хорошо. В том плане, что у меня не получилось тебя переубедить. А на суде уже пошло, что ему никто ни разу не объяснил, что его все бросили, он сам себя спасал, а разговора про реабилитацию будто и не было. Хотя я два дня ему это предлагал и клуб оплачивал бы и перелеты и проживание. Мы были готовы помогать, а на суде звучит вот такое. Само смешное, что человек сидит и врет ради каких-то 10 тысяч евро. Неприятно», — сказал Карлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.