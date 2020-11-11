Куман – об игре Гризманна: у всех бывают моменты сомнений, «Барселона» должна помочь ему

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением об игре 29-летнего форвард каталонского клуба и сборной Франции Антуана Гризманна.

«У всех бывают моменты сомнения. Мы должны вернуть былую форму Гризманна. Он работает хорошо, хотя сам недавно сказал, что его выступления должны улучшиться. Игроки могут испытывать моменты сомнений, и мы можем помочь ему найти в себе лучшее, но, в конце концов, всё всегда в руках самого игрока», — цитирует Кумана Football Espana со ссылкой на Diario Sport.

В текущем сезоне Гризманн принял участие в 9 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Всего за сине-гранатовых на его счету 57 матчей, в которых ему удалось забить 17 голов и отдать 5 голевых передач.