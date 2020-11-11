В АПЛ ответили на призывы Клоппа и Гвардиолы вернуть возможность проведения 5 замен

Генеральный директор английской Премьер-лиги Ричард Мастерс отреагировал на резкие словесные выпады в сторону руководства лиги от главных тренеров «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы, призывавших немедленно вернуть возможность проведения 5 замен.

«Существует аргумент, что возможность проведения пяти замен меняют соревновательный баланс футбольного матча. У уже было два голосования по этому вопросу на клубном уровне, и оба окончательно поддержали три замены, то есть возвращение к той модели, которая была исторической. Я не предвижу, чтобы что-то изменилось в дальнейшем.

Это вызвало некоторое разочарование, которое вы наблюдаете, наряду с дискуссиями о расписании матчей, что снова является проблемой, связанной с пандемией. Мы можем понять, почему это вызывает споры, особенно если вы, как в случае Юргена и Пепа, соревнуетесь в Европе», — цитирует Мастерса Goal.