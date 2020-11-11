Почеттино, Вальверде или Марселино могут возглавить «Атлетик»

Руководство «Атлетика» из Бильбао ищет нового главного тренера, сообщает Marca. В данный момент команду из страны басков возглавляет Гаиска Гаритано, однако, по сообщению издания, из-за неудовлетворительных результатов он может быть отправлен в отставку.

В шорт-листе «Атлетика» находятся три тренера. Это Маурисио Почеттино, Эрнесто Вальверде и Мареслино. Почеттино, последним местом работы которого был английский «Тоттенхэм» выглядит наименее вероятным вариантом, так как он ждёт предложения от одного из европейских топ-клубов. Помимо этого, клуб не сможет платить ему € 10 млн в год — именно таковы финансовые ожидания аргентинца.

Позиции Марселино и Вальверде в глазах руководства «Атлетика» примерно равны. Последним местом работы Марселино была «Валенсия», Вальверде же был уволен из «Барселоны».