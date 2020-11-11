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Куман: с учётом финансовых сложностей в «Барселоне», нельзя просить слишком многого

Куман: с учётом финансовых сложностей в «Барселоне», нельзя просить слишком многого
Футбол / Испания 0

Главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман выразил мнение о трансферное политике клуба.

«Мы постоянно обсуждаем с Рамоном Планесом будущее, говорим о том, кого можем подписать и где нам нужно усилить команду. Но, учитывая финансовое положение «Барселоны», нельзя просить слишком многого. Я уже неоднократно раз говорил, кого нам не хватает. Если появится возможность, мы постараемся подписать новых игроков, да», — приводит слова Кумана AS.

Рональд Куман стал главным тренером «Барселоны» летом 2020 года, сменив на этом посту Кике Сетьена. В летнее трансферное окно каталонскую команду пополнил боснийский полузащитник Миралем Пьянич и американский защитник Сержиньо Дест. В то же время покинули «Барселону» Артур, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Нельсон Семеду и Луис Суарес.

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