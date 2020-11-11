Бартез стал тренером-консультантом «Тулузы»

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, бывший вратарь Фабьен Бартез вошёл в тренерский штаб «Тулузы», выступающей во французской Лиге 2.

Как сообщается на официальном сайте клуба, Бартез занял пост тренера-консультанта и будет работать в «Тулузе» до конца сезона-2020/2021. Он будет сотрудничать с тренером вратарей Патрисом Гараном.

«Моя страсть к футболу привела меня к роли консультанта. Я хотел бы поделиться своим опытом и передать своё видение футбола, плотно сотрудничать с техническим персоналом», – сказал Бартез.

Фабьен Бартез — воспитанник «Тулузы», за этот клуб он выступал в начале карьеры. Также он играл за «Марсель», «Монако», «Нант» и английский «Манчестер Юнайтед». В 1998 году голкипер стал чемпионом мира, а в 2000 году — чемпионом Европы.