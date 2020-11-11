«Пришлось признаться Кикнадзе». Врач «Локомотива» — о работе в больнице во время пандемии

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал, как работал в больнице во время первой волны пандемии коронавируса.

«В клубе все находились на изоляции, вопросы решались дистанционно. Мне позвонил брат и сказал, что требуется много врачей. Из ЛОР-центра сделали ковидную – местные врачи заболели и требовались новые. Вот мы с братом и пошли. Хотелось получить этот опыт. Одно дело что-то читать в интернете, а другое – самому прочувствовать. Я понимал, что мы ещё месяц-полтора проведем на изоляции. Пошел работать в клинику втихаря, что не очень правильно. Потом пришлось признаться Кикнадзе. Я был приятно удивлён, насколько спокойно отреагировал. Вообще в клубе получил большую поддержку. А признался я лишь спустя примерно две недели, когда обсуждали с клубом, как выходить из карантина, собирать анализы и соблюдать протоколы. Отработал в больнице месяц, потом провёл две недели на карантине и вышел на работу в „Локомотив“ буквально на три дня позже. На моей работе с командой это не сказалось», — рассказал Карлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.