Экс-игрок «Ливерпуля» рассказал о совместной работе с Бенитесом и Ходжсоном

Бывший полузащитник английского «Ливерпуля» Альберто Аквилани, выступавший за клуб с 2009 по 2012 год, поделился воспоминаниями о своём пребывании в составе красных.
«Когда тебя подписывают за большие деньги, фанаты хотят, чтобы ты сразу давал результат, но у меня не получалось. Правда, Рафа Бенитес говорил мне, чтобы я не беспокоился и что готов ждать, пока я наберу форму после травмы. Он рассчитывал на долгое сотрудничество, рассматривал меня как игрока на ближайшие пять лет
Журналисты думали, что «Ливерпуль» продал Алонсо и подписал Аквилани ему на замену. Я так никогда не считал. Хаби был прекрасным игроком, но у меня был более атакующий стиль.
Всё изменилось после отставки Бенитеса, потому что я не знал, хочет ли клуб меня сохранить. Я встретился с Роем Ходжсоном. Он был джентльменом, мы говорили по-итальянски, но он заявил мне, что хочет купить Джо Коула и вообще сделать команду более английской.
Мне стало понятно, что это сигнал к уходу, поэтому я решил, что пора вернуться в Италию. Возможно, это было ошибкой. Но когда Бенитес покинул клуб, я понял, что моё время в «Ливерпуле» закончено", — приводит слова Аквилани The Guardian.
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