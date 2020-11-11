Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игрок «Шахтёра» признался, что хотел бы играть за «МЮ», «Ливерпуль» или «Барселону»

Игрок «Шахтёра» признался, что хотел бы играть за «МЮ», «Ливерпуль» или «Барселону»
Футбол / Прочие турниры 0

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Тете рассказал о своих профессиональных мечтах и целях.

«Я всегда говорил и говорю, что все футболисты хотят развиваться и двигаться вперёд. Мечтать об игре за большой европейский клуб нормально, у меня такие же мечты.

Я мечтаю играть за «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Барселону». Но к «Барсе» у меня особенные чувства, я болею за неё с самого детства. Я очень хотел стать обладателем футболки Лео Месси, когда был подростком, и страсть усиливалась с каждым днём», — приводит слова Тете beIN Sports.

20-летний Тете выступает за «Шахтёр» с 2019 года, он перешёл в украинский клуб из «Гремио». В составе «горняков» он дважды завоевал титул чемпиона Украины и один раз выиграл Кубок страны.

Куман рассказал о первой беседе с Месси в «Барселоне»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020