Игрок «Шахтёра» признался, что хотел бы играть за «МЮ», «Ливерпуль» или «Барселону»

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Тете рассказал о своих профессиональных мечтах и целях.

«Я всегда говорил и говорю, что все футболисты хотят развиваться и двигаться вперёд. Мечтать об игре за большой европейский клуб нормально, у меня такие же мечты.



Я мечтаю играть за «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Барселону». Но к «Барсе» у меня особенные чувства, я болею за неё с самого детства. Я очень хотел стать обладателем футболки Лео Месси, когда был подростком, и страсть усиливалась с каждым днём», — приводит слова Тете beIN Sports.

20-летний Тете выступает за «Шахтёр» с 2019 года, он перешёл в украинский клуб из «Гремио». В составе «горняков» он дважды завоевал титул чемпиона Украины и один раз выиграл Кубок страны.